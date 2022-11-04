الدوري الأوروبي: روما يخطف بطاقة العبور ويونايتد يفشل بصدارة مجموعته

اختتمت الخميس مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي لكرة القدم، من خلال لقاءات الجولة السادسة، حيث سعت عدة أندية لحسم الصدارة والتأهل في المركز الأول عن مجموعتها، في وقت تنافس أندية أخرى على خطف البطاقة الثانية.



وفي المجموعة الأولى، بقي فريق أرسنال الإنكليزي في صدارة الترتيب (15 نقطة)، بعد الفوز على ضيفه فريق زيوريخ السويسري (3 نقاط)، مقابل (13 نقطة) لأيندهوفن الهولندي الذي تغلب على مضيفه بودو غليمت النرويجي (4 نقاط) بهدفين لهدف.



وحسم فنربخشة التركي صدارة المجموعة الثانية على حساب رين الفرنسي (12 نقطة)، بعد انتصاره على دينامو كييف الأوكراني (نقطة وحيدة) بهدفين دون رد رافعا رصيده إلى (14 نقطة)، فيما تعادل آيك لارناكا القبرصي، الذي نجح في خطف المركز الثالث عن هذه المجموعة برصيد (4 نقاط) على رين بهدف لمثله.



وحجز روما الإيطالي بطاقة العبور (10 نقاط)، بعد انتصاره على ضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري (7 نقاط)، ليقتنص المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف ريال بيتيس الإسباني المتصدر برصيد (16 نقطة)، والذي فاز على هلسنكي الفنلندي 3-0.



وفي المجموعة الرابعة، تأهل سانت غيلواز البلجيكي الذي تأهل في صدارة المجموعة بـ(16 نقطة)، على حساب يونيون برلين الألماني الثاني (12 نقطة)، في وقت ودع فيه سبورتينغ براغا البرتغالي المسابقة بعد أن أصبح رصيده (10 نقاط) بالفوز على نادي مالمو السويدي (بدون نقاط) 2-1 في المباراة الثانية.



أخفق مانشستر يونايتد الإنكليزي في حسم صدارة المجموعة الخامسة، رغم فوزه بهدف نظيف على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني.



وعلى ملعب (انويتا)، حسم الفريق الإنكليزي النقاط الثلاث بهدف وحيد حمل توقيع أليخاندرو كارناتشو في الدقيقة 17. وكان الفريق الإنكليزي يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل اعتلاء صدارة المجموعة على حساب ريال سوسييداد، وهو إنجاز فشل في تحقيقه، ليتأهل من الوصافة إلى الدور التالي رغم تساوي الفريقين في عدد النقاط بواقع 15 نقطة.



وحسم فينورد الهولندي صدارة مجموعته، بفوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 1-صفر، فيما كان المركز الثاني من نصيب ميدتيلاند الدنماركي الفائز على ضيفه شتورم غراتس النمساوي 2-صفر، علمًا أن جميع الفرق أنهت الترتيب برصيد 8 نقاط.



وفي المجموعة السابعة، تعادل فرايبورغ الألماني الذي كان ضامنا للصدارة، مع مضيفه قره باغ الأذربيجاني 1-1، وخطف نانت الفرنسي المركز الثاني بفوزه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر.



وفي الثامنة، تأهل موناكو الفرنسي لخوض الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه النجم الأحمر الصربي 4-1، فيما خسر فيرينتسفاروش المجري الذي كان ضامنا لصدارة المجموعة، أمام مضيفه طرابزون سبور التركي صفر-1.





(العربي الجديد)