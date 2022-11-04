بسيناريو نادر.. 4 فرق بنفس النقاط في مجموعة واحدة بالدوري الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم -

خطف ناديا فينورد روتردام الهولندي وميتييلاند الدنماركي بطاقتي التأهل للدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزهما على لاتسيو الإيطالي (1-0)، وشتورم غراتس النمساوي (2-0) على التوالي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.



وأنهت الأندية الأربعة منافسات المجموعة السادسة ببطولة "اليوربا ليغ"، بنفس عدد النقاط، في سيناريو نادر الحدوث بكرة القدم، إذ جمعت هذه الفرق 8 نقاط بعد خوضها لـ 6 جولات بمرحلة المجموعات.



وتم الاحتكام إلى فرق الأهداف وإجمالي الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، من أجل الفصل حول هوية الفريقين المتأهلين للدور الثاني، والنادي الذي سيشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.





واحتل نادي فينورد روتردام صدارة المجموعة السادسة، بعدما سجل 13 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف، أي بفارق (+4)، فيما حلّ نادي ميتييلاند وصيفاً بفارق الأهداف (+4)، إذ سجل هجومه 12 هدفاً، وتلقى مرماه 8 أهداف.



وجاء نادي لاتسيو في الصف الثالث بعدما سجل الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً، أي بفارق (-2)، ليتأهل نادي العاصمة الإيطالية للمنافسة ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، متفوقاً على نادي شتورم غراتس الذي حلّ رابعاً بفارق الأهداف (-6)، حيث سجل 4 أهداف فقط وتلقى مرماه 10 أهداف.

(العربي الجديد)

