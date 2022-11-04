شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد انتهاء معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي للارتباطات المقبلة في المسابقات المحلية بعد الفوز في أول 3 مباريات بالدوري الممتاز للموسم الجاري.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف في أول مباراتين وبرباعية مقابل هدف في المباراة الثالثة على التوالي.

الأهلي كان مُقرراً له خوض أول مباراة بعد توقف الدوري، أمام طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

لكن اتحاد الكرة المصري أعلن ظهر أمس، الخميس، مواعيد دور الربع النهائي لبطولة كأس مصر عن الموسم الماضي، حيث تقرر إقامة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الخامسة من مساء يوم الأحد 27 نوفمبر، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي.

وبذلك تكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب هي أول مباراة رسمية للأحمر، بعد فترة التوقف الحالية التي تستمر لأكثر من 3 أسابيع، اعتبارًا من أمس الخميس.