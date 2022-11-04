شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: لم أفتعل مشاكل فى الإسماعيلى وتعرضت للغدر من قبل اللجنة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أنه لم يسبق له افتعال مشكلة خلال فترة تواجده بالفريق، رغم ابتعاده عن المشاركة أساسيا.

وقال محمد صبحي في تصريحات تليفزيونية: "لم أفتعل المشاكل رغم ابتعادي عن المشاركة كأساسي مع الإسماعيلي رغم أن مستواى يسمح لي بالمشاركة في التشكيل الأساسي".

وتابع محمد صبحى: "كنت قائدا للإسماعيلي وأعطي نصائح للاعبين ولم أعترض على عدم مشاركتي، وكنت متمسكا دائما بالإسماعيلي رغم رفض بعض الحراس الانضمام للفريق وتشرط البعض الآخر من أجل التعاقد مع الدروايش".

ورفض حارس مرمى الإسماعيلي السابق الطريقة التي رحل بها عن القلعة الصفراء بالموسم الماضي، قائلا: "علمت باستغناء الإسماعيلي عني بالصدفة، وتحدثت مع مسئولي اللجنة الفنية بالإسماعيلي وأخبروني بأنهم يروا ضرورة رحيلي عن النادي لاعتماد الفريق على عناصر شابة وُضعت على قائمة الانتظار، ولا أعلم سبب وضعي على قائمة الانتظار وأنا قائد للإسماعيلي وأحد أسباب بقاء الإسماعيلي في الدوري، ولقد تعرضت للغدر بالإسماعيلي، وأرفض الطريقة التي عاملتني بها اللجنة الفنية بالنادي".