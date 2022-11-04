شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنوانى لـ"محمد الننى" عقب المشاركة مع أرسنال: ألف مبروك وعودا حميدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم دعم ياسر الشنوانى، لاعب فريق المصرى البورسعيدى سابقا، محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب المشاركة والمساهمة في فوز الفريق الإنجليزى في بطولة الدورى الأوروبى، قائلا: "اللهم لك الحمد ولك الشكر مباراة رائعة وفوز أرسنال وعودة حبيبنا محمد النني، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا يحفظك ويكرمك يا نني يا حبيبنا، فخورين كل الفخر بك. تحية الجمهور لنجمنا وتحيته لنا، ربنا يسعدك يا رب يا أطيب قلب، ألف مبروك وعوداً حميداً".

وتواجد الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي للمباراة لأول مرة بعد غياب دام 67 يوماً منذ إصابته أمام فريق فولهام في الدوري الإنجليزي في 28 أغسطس الماضي.

وفاز فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني على حساب نظيره زيورخ السويسري بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ16 و جاء هدف أرسنال عن طريق اللاعب تيرني في الدقيقة 17 من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب الإمارات.

وحسم فريق أرسنال تأهله إلي منافسات دور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي، قبل مباراة اليوم ضد زيوريخ، حيث اعتلي صدارة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن إيندهوفن الهولندي الوصيف برصيد 13 نقاط.