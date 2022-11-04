شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل ربيع ياسين وهيثم عرابى.. أسوان يعلن رحيل المدرب العام "زيزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، الشكر للمدرب العام السابق للفريق محمد حشمت زيزو، بعد رحيله رسميا عن الفريق.

وأعلن أسوان في بيان رسمي توجيه الشكر للمدرب على جهده وعطائه للفريق طول الفترة الماضية، حيث كان أحد المدربين المخلصين للنادي الجنوبي العائد حديثا للدوري الممتاز.

يذكر أن مجلس إدارة نادي أسوان أعلن قبل أيام رسميا قبول اعتذار ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الجنوبي بسبب سوء النتائج.

وخسر أسوان تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

واعتذار ربيع ياسين جاء بعد 4 أشهر من قيادته للفريق، حيث أنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب، في مطلع شهر يوليو الماضي.