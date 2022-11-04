شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الدورى.. الأهلى والاتحاد السكندرى بالعلامة الكاملة بعد 3 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث نجح فريقان فقط في تحقيق العلامة الكاملة واقتناص الـ9 نقاط وهما الأهلى والاتحاد السكندرى بينما تعثرت باقى الفريق ما بينما تعادل وهزيمة.

وتصدر الأهلى ترتيب الدورى المصرى برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز على الإسماعيلى أسوان والداخلية في الثلاث جولات الأولى متساوياً مع الاتحاد السكندرى الذى فاز على أسوان وطلائع الجيش والداخلية بينما تعثر الزمالك بالتعادل مع إنبى بهدف لمثله في الجولة الثالثة.

ونجح فريق الأهلى في تسجيل 6 أهداف تصدر بها جدول ترتيب الدورى المصرى بينما استقبلت شباكه هدفاً وحيداً ونفس الحال ينطبق على سيد البلد الذى سجل 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفاً وحيداً أمام طلائع الجيش.

في سياق مختلف ، استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على أن تكون الفترة الأولى لمعسكر الفراعنة من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري ، بالقاهرة ، وتكون للاعبين المحليين ، مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات ، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر.

بينما تنطلق الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر ، يوم 13 حتى 18 نوفمبر الجاري وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت.

وأكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أن معسكر الفراعنة خلال الفترة الأولى سيكون بالقاهرة ، وتكون للاعبين المحليين، مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر.