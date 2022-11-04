شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: الشناوي قادر على حراسة مرمى المنتخب فى مونديال 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق، سعادته بتصريحات روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، عن حراسة مرمى الأندية المصرية، بعدما وصفها بأنها أغنى المراكز فى الكرة المصرية.

وتابع ناجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "سعيد بتصريحات فيتوريا بأن أفضل مركز غني ومتوافر فيه عناصر مميزة هو حراسة المرمى، لكن لم أحب تصريحه بأن محمود جاد لاعب صغير".

وأوضح مدرب حاس مرمى منتخب مصر السابق: "محمود جاد حارس مرمى كبير وتحمل على عاتقه حراسة مرمى إنبي وكذلك المصري البورسعيدي".

وأضاف ناجي: "من وجهة نظري وجود أحمد الشناوي حارس بيراميدز مهم، لأنه بدأ في العودة لمستواه، وأصبح واحد من أفضل 6 حراس، وفيتوريا الآدرى بحال المنتخب".