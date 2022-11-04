شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: اعتذار المنتخب عن مواجهة الأردن خسارة.. وفيتوريا مدرب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض ضياء السيد، مدرب المنتخب الأسبق، اعتذار المنتخب الوطني عن المشاركة في مباراة ودية أمام الأردن في الأجندة الدولية بنوفمبر.

وتابع ضياء السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "اندهشت من استبعاد كريم فؤاد بعد تألقه مع الأهلي، وحتى الآن لا نرى خطة واضحة، لم أر في الاختيارات هذا الأمر".

وواصل مدرب منتخب مصر السابق: "عبد الله جمعة لم يشارك مع الزمالك مؤخرًا والآن في منتخب مصر هو ومحمود علاء أيضًا، على الجانب الآخر، كريم فؤاد متألق مع الأهلي ولم يتم ضمه".

وأضاف ضياء السيد: "كان لا بد من استغلال المنتخب الوطني الأجندة الدولية بما فيها مباريتين، وخسارة لنا رفض مواجهة الأردن".

وأتم تصريحاته: "فيتوريا مدرب كبير ولذلك مؤكد أن (زيكو) لاعب جيد، طالما تابعه وضمه من المؤكد أنه لاعب رائع".