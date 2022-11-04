شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: اختيارات فيتوريا منطقية.. والمدرب مهتم بمتابعة كل لاعبى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، لمعسكر نوفمبر.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "اختيارات روي فيتوريا لمعسكر منتخب نوفمبر المقبل منطقية، فيتوريا ضم عددا من اللاعبين الذين تألقوا خلال الفترة الأخيرة، مثل حسام عبد المجيد، صاحب الأداء المميز مع الزمالك منذ بداية ظهوره مع الفريق الأول بشكل أساسي وحتى الآن".

وواصل: "هذا بالإضافة لضم محمود علاء الذي رد على الانتقادات وضمه للمنتخب هو أقوى رد على منتقديه، وأتمنى أن يصب تركيزه في الملعب فقط وتجنب المشتتات".

وأكمل: "من ضمن الاختيارات أيضا مروان عطية ومحمود حمادة، ومن الواضح أن فيتوريا مقتنع بالثنائي خاصة مع ضمهما خلال المعسكر الماضي".

وأكد: "سعيد بعودة أفشة للمنتخب مرة أخرى، ورجوعه للمنتخب بمثابة تأكيد على استرجاع مستواه تدريجيا".

وأتم: "انضمام مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) لاعب حرس الحدود مفاجأة، ووجوده دلالة على اهتمام فيتوريا بمتابعة كافة اللاعبين والأندية في الدوري الممتاز".