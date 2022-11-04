أهم 10 تصريحات للبرتغالي روي فيتوريا قبل ودية بلجيكا

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ملامح معسكر الفراعنة في نوفمبر بعدما استقر على ضم 24 للمعسكر الذي ينطلق في الفترة من 7 إلى 18 الشهر الجاري، ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

وضم فيتوريا 3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدي ، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية ، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (اسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).