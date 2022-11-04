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أهم 10 تصريحات للبرتغالي روي فيتوريا قبل ودية بلجيكا

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القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا  المدير الفني للمنتخب الوطني ملامح معسكر الفراعنة في نوفمبر بعدما استقر على ضم 24 للمعسكر الذي ينطلق في الفترة من 7 إلى 18 الشهر الجاري، ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

وضم فيتوريا 3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدي ، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية ، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (اسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد  ياسر ريان (سيراميكا).

وجاءت أهم 10 تصريحات لروي فيتوريا في المؤتمر الصحفي كالتالي: 
  • مواجهة بلجيكا اختبار صعب، سنواجه منتخب قوي ومصنف عالميًا
  • رغبة الأردن في مواجهتها على ملعبها سبب الغاء المباراة الودية الثانية
  • عمر جابر واحد من كباتن المنتخب وهيكون مهم تواجده بالنسبالنا 
  • باهر المحمدي أنسب مدافع يلبي طموحاتنا في ظل الإصابات لهذا الخط
  • أنا معجب بكريم فؤاد لاعب الأهلي واقتنعت به قبل أن يثق الأهلي فيه
  • محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر أحد يومي 13 أو 14 نوفمبر الجاري
  • محمود علاء مدافع كبير وعنده خبرة وشارك قبل كده مع المنتخب
  • عبدا لله جمعة سنه صغير وانضمامه بيفتح الباب لباقي اللاعبين الصغار
  • حاولت ضم ثنائي حراس مرمى يتمتعون بالخبرة بجانب حارس صغير
  • مصطفى زيكو مهاجم الحرس امكانياته كبيرة، تابعته وأعجبني أدائه
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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