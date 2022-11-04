شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيتوريا يختار 24 لاعبا.. قائمة منتخب مصر لخوض ودية بلجيكا.

فيتوريا يختار 24 لاعبا.. قائمة منتخب مصر لخوض ودية بلجيكا

ضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة، لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 7 إلى 18 الشهر الجاري، ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

فيتوريا: صلاح ينضم للمنتخب عقب ارتباطات ليفربول.. ومعجب بـ كريم فؤاد.. صور

أكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب أنه معجب بكريم فؤاد لاعب الأهلى، قائلا: "اقتنعت به قبل الأهلى وقمت بضمه فى المعسكر السابق عندما كان لا يشارك مع القلعة الحمراء لكنى أريد الآن رؤية لاعبين آخرين".

إعلان موعد مباراتى الأهلي والزمالك أمام المقاولون والمصرى فى كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ 8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 .

عمار حمدى يقترب من العودة لتدريبات الأهلي مع نهاية فترة التوقف

اقترب عمار حمدي لاعب الأهلي من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية مع نهاية فتر توقف مسابقة الدوري الحالية، بعدما قطع شوطا كبيرا من التأهيل عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية قبل أكثر من 6 شهور.

تعرف على برنامج الأهلى خلال فترة توقف الدورى

يحصل فريق الأهلى على راحة سلبية غدا الجمعة ضمن لبرنامج المحدد للفريق الأحمر من قبل السويسرى مارسيل كولر، على أن يستأنف تدريباته الجماعية حتى يوم الاثنين المقبل، والذى سيشهد خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها حتى الآن، وقد تكون أمام فريق الشباب بالنادى، قبل الحصول على راحة.

كاف يُخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة نيجيليك فى الكونفيدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق أمام نيجيليك بطل النيجر في إياب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في نيامي عاصمة النيجر بفوز صاحب الأرض بهدف دون مقابل.

تعرف علي تشكيل الجهاز المعاون لمحمد يوسف في طلائع الجيش

نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع محمد يوسف نجم الأهلي الأسبق ليتولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة خلفا لعلاء عبد العال الذي تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام