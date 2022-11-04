شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 19 ألف جنيه.. الاتحاد السكندرى يضع للاعبيه لائحة خاصة للمكافآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، لائحة خاصة بالمكافآت في الموسم الجديد تقضى بصرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب حال تحقيق الفوز الأول وإضافة 2000 جنيه إجادة حالة الفوز الثانى وأخيراً 7000 آلاف جنيه حال تحقيق الانتصار الثالث لتصبح 19000 ألف جنيه.

ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري لتحفيز اللاعبين على الفوز، وتقديم مستوى جيد باستمرار ولضمان ثبات تركيزهم من أجل إسعاد جماهير سيد البلد، وتعويضه عن الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال الموسم الماضى.

ويعود الاتحاد السكندرى إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد الراحة التي منحها زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق السكندري للاعبين، عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، والتي انتهت بقوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأبلغ زوران لاعبى الاتحاد السكندرى بخضوعهم لقياسات الوزن عقب عودتهم من الراحة السلبية للتأكد من تنفيذهم البرنامج الغذائي، مهددهم بفرص عقوبات مغلضة حال مخالفة أي لاعب للنظام أو تعرضه لزيادة في الوزن.

وسادت حالة من الأفراح داخل مدينة الإسكندرية بعد نتائج الفريق القوية هذا الموسم، وقال زوران إن توقف الدوري والراحة فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وعلاج الأخطاء وعلاج المصابين، حيث يغيب السيد سالم وكريم الديب للإصابة.

ووعد زوران جماهير الاتحاد باستمرار العروض القوية والجيدة خلال مسيرة الدوري، وأهدى الفوز والأداء لجمهور الاتحاد الذى ساند الفريق باستاد الاسكندرية، مؤكداً أن محمد مصيلحى رئيس النادى أحد العوامل الأساسية وراء النتائج الإيجابية التى حققها الفريق، نظرا لمجهوده الكبير وتوفير كل الإمكانيات للجهاز واللاعبين للعمل فى جو مناسب للعطاء.