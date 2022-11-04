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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 3 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 11 / 2020 أبرزها ، الأهلي يوافق على طلب كولر بالسفر إلى سويسرا خلال توقف الدوري .
الأهلي يوافق على طلب كولر بالسفر إلى سويسرا خلال توقف الدوري
فيتوريا يختار 24 لاعبا.. قائمة منتخب مصر لخوض ودية بلجيكا
ضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة، لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 7 إلى 18 الشهر الجاري، ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.
فيتوريا: صلاح ينضم للمنتخب عقب ارتباطات ليفربول.. ومعجب بـ كريم فؤاد.. صور
أكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب أنه معجب بكريم فؤاد لاعب الأهلى، قائلا: "اقتنعت به قبل الأهلى وقمت بضمه فى المعسكر السابق عندما كان لا يشارك مع القلعة الحمراء لكنى أريد الآن رؤية لاعبين آخرين".
إعلان موعد مباراتى الأهلي والزمالك أمام المقاولون والمصرى فى كأس مصر
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ 8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 .
عمار حمدى يقترب من العودة لتدريبات الأهلي مع نهاية فترة التوقف
اقترب عمار حمدي لاعب الأهلي من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية مع نهاية فتر توقف مسابقة الدوري الحالية، بعدما قطع شوطا كبيرا من التأهيل عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية قبل أكثر من 6 شهور.