7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 3 / 11 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 11 / 2020 أبرزها ، الأهلي يوافق على طلب كولر بالسفر إلى سويسرا خلال توقف الدوري .

الأهلي يوافق على طلب كولر بالسفر إلى سويسرا خلال توقف الدوري

وافق مسئولو النادي الأهلي على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بالسفر إلى بلاده خلال فترة توقف الدوري الحالية ، وتتوقف بطولة الدوري بعد الإنتهاء من معظم مباريات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية التي أقيمت على مدار الأيام الماضية لذا يرغب المدير الفني للأهلي في إستغلال هذه الفترة في السفر إلى بلاده عدة أيام من أجل الإطمئنان على زوجته التى تُقيم هناك ثم العودة لإستكمال تجربته مع الأهلي.

فيتوريا يختار 24 لاعبا.. قائمة منتخب مصر لخوض ودية بلجيكا

ضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة، لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 7 إلى 18 الشهر الجاري، ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

فيتوريا: صلاح ينضم للمنتخب عقب ارتباطات ليفربول.. ومعجب بـ كريم فؤاد.. صور

أكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب أنه معجب بكريم فؤاد لاعب الأهلى، قائلا: "اقتنعت به قبل الأهلى وقمت بضمه فى المعسكر السابق عندما كان لا يشارك مع القلعة الحمراء لكنى أريد الآن رؤية لاعبين آخرين".

إعلان موعد مباراتى الأهلي والزمالك أمام المقاولون والمصرى فى كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ 8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 .

عمار حمدى يقترب من العودة لتدريبات الأهلي مع نهاية فترة التوقف