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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 3-11-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يسابق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، الزمن لاستغلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري المصري بعد انتهاء ثلاث جولات، لتجهيز اللاعبين المصابين للمباريات المقبلة.

الزمالك يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل استئناف الدورى

يسابق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، الزمن لاستغلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري المصري بعد انتهاء ثلاث جولات، لتجهيز اللاعبين المصابين للمباريات المقبلة.

يضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، مع معاونيه خطة استغلال فترة التوقف، لمعالجة الأخطاء وإعداد الفريق للمباريات المقبلة، مستغلا فترة التوقف الحالية.

فيريرا يدرس الاستعانة ببعض الشباب لتعويض غياب اللاعبين في الزمالك

يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، تجهيز بعض اللاعبين من فريق الشباب والناشئين لتعويض الغيابات التي يعانى منه الفريق بسبب الإصابات.

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يعانى الزمالك من العديد من الغيابات التى ضربت الفريق الأول لكرة القدم، والتى تحتاج إلى فترة علاج تختلف حسب حجم الإصابة التى تعرض لها اللاعبون فى الفترة الأخيرة.

يجتمع البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، مع جهازه المعاون وإدارة الكرة بالزمالك، من أجل وضع خطة استغلال الفترة الحالية فى إعادة الفريق للمستوى المأمول فى الفترة المقبلة.

تعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" والتونسى حمزة المثلوثى، للإصابة خلال مباراة الزمالك مع إنبى، التي أقيمت أمس، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى.

يسعى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، لاستغلال فترة التوقف الحالية في بطولة الدورى، من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح في الفترة المقبلة.

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ 8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 ، على النحو التالي :