ملف الخليج 365.. مفاجآت في قائمة المنتخب.. عودة النني.. واعتزال بيكيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

شهد يوم الخميس العديد من الأحداث الرياضية الهامة، ويأتي في مقدمتها إعلان قائمة منتخب مصر استعدادًا لمعسكر نوفمبر، مجلس الإسماعيلي يلوح بالاستقالة بسبب أزمة مالية، واعتزال جيرارد بيكيه.

وجاءت أبرز أحداث يوم الخميس على النحو التالي:

تقرير.. ماذا قدم المحترفون قبل الانضمام للمنتخب؟

الإصابات تتوالى.. نجم تشيلسي يغيب عن مونديال قطر

رغم الفوز والتأهل.. مانشستر يونايتد يضطر لخوض دور إضافي في الدوري الأوروبي

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تريزيجيه يصنع وطرابزون يودع أمام فرينكفاروزي بالدوري الأوروبي

النني يعود للمشاركة مع آرسنال بعد غياب 67 يومًا

جيرارد بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم

تأكد غياب مهاجم منتخب ألمانيا عن كأس العالم

مصطفى زيكو لمصراوي: لن أكون ضيف شرف مع منتخب مصر

فيتوريا: لهذه الأسباب اخترت عمر جابر والمحمدي واستبعدت أبوجبل

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بطاقة حمراء السبب.. كيف تحول رونالدو إلى أخطر مهاجم في العالم؟

الإعلان عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر

مصدر لمصراوي: قائمة منتخب مصر ليست نهائية.. وسنضم لاعبي فيوتشر وبيراميدز

"عودة أكرم توفيق".. فيتوريا يعلن ضم 24 لاعبًا في قائمة مصر لمعسكر نوفمبر

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"أزمة مادية".. إدارة الإسماعيلي تلوح بالاستقالة في بيان رسمي

خاص.. سمير عثمان يكشف عن موقفه بشأن تولي رئاسة لجنة الحكام

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