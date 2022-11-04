النني يشارك في فوز أرسنال على زيورخ بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق أرسنال فوزا ثمينا على زيورخ السويري بهدف دون رد، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



سجل كيران تيرني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وشهدت تشكيلة أرسنال الأساسية عودة محمد النني بعد 3 أشهر تقريبا من الغياب للإصابة.

وبهذا رفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ16، فيما ودع زيورخ المنافسة مبكرا بعدما جمع 3 نقاط فقط.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: كيران تيرني، جابرييل ماجاليس، روب هولدينج، بينيامين وايت.

خط الوسط: محمد النني، ألبيرت سامنبي لوكونجا، ريس نيلسون، فابيو فييرا، إدوارد نكيتياه.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس.

تفاصيل المباراة:

مرور أول ربع ساعة دون فرص خطيرة من كلا الفريقين.

كيران تيرني لاعب أرسنال يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17.



مرور أول نصف ساعة والنتيجة تشير إلى تقدم أرسنال بهدف دون رد.



وشهدت الدقيقة 62 خروج محمد النني ودخول توماس بارتي بدلا منه.



زيورخ يسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 لكن الحكم يقرر إلغاءه بداعي التسلل.