قبل أيام من المونديال.. "فيفا" يصف المنتخبات العربية بـ أهل المهارة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أشادت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم بالمستوى التي تقدمه المنتخبات العربية في المحافل الدولية المختلفة وذلك قبل أيام من انطلاق مونديال قطر.

ويشارك في كأس العالم 2022 والمقرر انطلاقه يوم 20 نوفمبر الجاري 4 منتخبات عربية وهم قطر "البلد المستضيف" وتونس والمغرب والسعودية.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة "كأس العالم FIFA" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة من أهداف المنتخبات العربية في مختلف البطولات الدولية وعلى رأسها المونديال ومن بينها هدف محمد صلاح مع منتخب مصر في نسخة روسيا 2018.

وعلق، قائلًا: "من شيم العرب منذ قديم الزمان الإتقان والمهارة، وهذا يتجلى في فنون تسجيل الأهداف في المحافل الدولية، المنتخبات العربية هم دومًا أهل المهارة".

ويقع منتخب قطر في المجموعة الأولى مع الإكوادور والسنغال وهولندا

وتتواجد السعودية في المجموعة الثالثة بالمونديال بجوار الأرجنتين والمكسيك وبولندا

وتأتي تونس في المجموعة الرابعة مع فرنسا وأستراليا والدنمارك

ويظهر المنتخب المغربي في المجموعة السادسة بجانب بلجيكا وكندا وكرواتيا