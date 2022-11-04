تقرير.. ماذا قدم المحترفون قبل الانضمام للمنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر المقبل والذي يستعد من خلاله لمواجهة بلجيكا وديا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ودية بين منتخبنا الوطني وبلجيكا يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري، في الكويت استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي ستلعب خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

ويبدأ معسكر المنتخب في شهر نوفمبر الجاري، على فترتين الأولى التي يجتمع فيها عناصر المنتخب من يوم 7 إلى 11 نوفمبر، وتضم اللاعبين المحليين.

وسيتم استبعاد اللاعبين التي ترتبط أنديتهم بالمشاركات في البطولات الإفريقية، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و13 نوفمبر.

كما ستنطلق الفترة الثانية لمعسكر المنتخب يوم 13 وحتى 18 نوفمبر، وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لخوض المباراة الودية أمام بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في الكويت.

وليس بعيدا أن يتم الإعلان عن أسماء لاعبين محترفين لأول مرة في عهد روي فيتوريا وذلك بعد ظهور العديد من المفاجآت في قائمة المنتخب المحلية.

رغم أن مباراة بلجيكا هي مباراة ودية إلا أن روي فيتوريا خلال حديثه عن اللقاء أكد أنها ستحظى بأهمية كبيرة لديه، وبالتالي سيختار اللاعبين المحترفين بعناية شديدة.

منتخب مصر يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين ولكن أبرزهم والذين يتواجدون بصفة مستمرة في المعسكرات هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، عمر مرموش، مصطفى محمد، طارق حامد، وأحمد حجازي، ومحمد النني.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة قبل الإعلان الرسمي عن قائمة اللاعبين المحترفين.. ماذا قدم اللاعبون المحترفون خلال شهر أكتوبر؟

ويأتي في مقدمة الاعبين المحترفين محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه في الفترة الحالية، ولعب صلاح في شهر أكتوبر 10 مباريات منهم 4 مباريات دوري الأبطال و6 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفت صلاح الانتباه كعادته في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث سجل 6 لأهداف وصنع هدفا، في حين نجح أن يسجل في البريميرليج هدفين وسجل هدفا.

أما عمر مرموش، لاعب فولفسبورج الألماني، فلعب خلال شهر أكتوبر 6 مباريات 5 في بطولة الدوري ومباراة وحيدة في الكأس، سجل هدفين فقط ولم يصنع أي أهداف.

ولعب أحمد حسن كوكا، مهاجم ألنيا سبور التركي، في شهر أكتوبر 5 مباريات فقط سجل خلالهم هدفين، في حين أن أحمد حجازي، مدافع الاتحاد السعودي، شارك في 4 مباريات فقط وسجل هدفا وحيدا، وهو نفس الأمر لمواطنه طارق حامد، لاعب الوسط، فلعب 4 مباريات فقط لم يسجل أي أهداف ولكن تعرض للطرد في مباراة الفتح.

أما تريزيجيه فلعب 8 مباريات في بطولة الدوري التركي والدوري الأوروبي مع طرابزون سبور، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

أما مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت، فلعب 9 مباريات خلال بطولتي الدوري الأوروبي والدوري الفرنسي، سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وأخيرا محمد النني، لاعب وسط أرسنال، الذي تعرض لإصابة قوية في أوتار الركبة خلال مباراة فولهام في الجولة الرابعة، والتي أقيمت يوم 27 أغسطس الماضي وشارك اليوم الخميس ضد زيورخ بالدوري الأوروبي.