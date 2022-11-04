الامارات | الاتحاد الدولي للجوجيتسو يختار منغوليا لتنظيم مونديال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اجتماع «كونغرس» الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أمس، في أبوظبي، فوز منغوليا بتنظيم النسخة المقبلة لبطولة العالم للكبار في 2023، وكازاخستان بتنظيم بطولتي العالم للشباب والناشىين في العام نفسه، وتمت الموافقة على استضافة منغوليا أيضاً لـ«كونغرس» الاتحاد الدولي، وذلك على هامش بطولة العالم للكبار.

وذكر اتحاد الجوجيتسو، في بيان صحافي، أن الاجتماع عقد في فندق «ريكسوس مارينا أبوظبي»، برئاسة اليوناني بانايوتوس ثيودوربوليس، وحضور 70 دولة من مختلف قارات العالم، على هامش بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في أبوظبي، برعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد ال نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وشهد «الكونغرس» تكريم عدد من الرموز والشخصيات العالمية من قِبل الاتحاد الدولي، يتقدمهم رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، لحصوله على الحزام الأسود (دان 7)، وهي أعلى فئة بهذه الرياضة، ولإسهاماته وعطائه المتميز، الذي أسهم في تطور اللعبة، وتسلم الدرع نيابة عنه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو.