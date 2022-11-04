الامارات | عمّار الجنيبي.. حكم دولي يغيب عن قيادة مباريات الدوري لأسباب مجهولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم»، أن الحكم الدولي لكرة القدم، عمّار الجنيبي، يغيب عن قيادة مباريات دوري أدنوك للمحترفين لأسباب مجهولة، إذ لم يحكم أي مباراة منذ بدء الموسم في سبتمبر الماضي، وكان الاستثناء حين أدار لقاء الوحدة وكلباء في أكتوبر الماضي، ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما في المقابل أدار 17 مباراة في دوري الموسم الماضي. ويدور سؤال حول سبب غياب حكم مثل عمّار الجنيبي، الذي يحمل الشارة الدولية منذ 2011، رغم خبرته الكبيرة، ويوجد ضمن «حكام النخبة» في آسيا منذ 2013.

ويعدّ الجنيبي من أبرز الأسماء المرشحة لإدارة مباريات في كأس العالم 2026، نظراً إلى المستوى التحكيمي المتطوّر الذي ظل يقدمه في الفترة الماضية، وبروزه بشكل مميز في العديد من المباريات المهمة التي قادها، سواء كان حكم ساحة أو حكم فيديو. وبجانب تميزه محلياً، سبق للجنيبي أن أدار باقتدار المباريات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، سواء في «أبطال آسيا»، أو كأس الاتحاد الآسيوي. وإلى جانب مشواره مع التحكيم، يعمل الجنيبي طبيب أسنان.

ومن أبرز المحطات التحكيمية في مسيرة الجنيبي وجوده في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في أبوظبي، حيث شارك كحكم فيديو مساعد في قيادة المباراة النهائية التي جمعت تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي، وشارك في بطولتي كأس الخليج العربي 23 و24، ونهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، بجانب قيادته للعديد من المباريات الكبيرة والمهمة في دوري أبطال آسيا للأندية، وكذلك المباريات الكبيرة في البطولات المحلية، منها الكأس ودوري أدنوك للمحترفين.

• قاد مباراة واحدة منذ انطلاق الموسم الحالي، في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

القائمة الكاملة للحكام الدوليين المعتمدين في الموسم الحالي

تضم قائمة حكام الساحة الدوليين المعتمدين في اتحاد الإمارات لكرة القدم لعام 2022، إلى جانب عمّار الجنيبي، كلاً من: محمد حسن، أحمد عيسى درويش، عادل النقبي، يحيى الملا، عمر آل علي، وسلطان صالح، فيما تضم قائمة الحكام المساعدين كلاً من: محمد يوسف، حسن المهري، أحمد الراشدي، جاسم آل علي، زايد كمال، مسعود إسماعيل، علي النعيمي، جمعة المخيني وسبت سرور.

وبالنسبة لحكام الفيديو: محمد حسن، عمار الجنيبي، عمر آل علي، محمد يوسف، حسن المهري، محمد خادم وصقر الزعابي، بجانب حكام كرة الصالات: فهد الحوسني، أحمد الغيص وياسر الزعابي، إضافة إلى حكم الكرة الشاطئية: إبراهيم الرئيسي، فيما تضم قائمة حكام كرة السيدات كلاً من: حكمة الساحة خلود الزعابي، والحكمة أمل ناصر.

