الامارات | منتخب الشابات في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا للشابات تحت 20 سنة، المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات فلسطين والنيبال وجزر شمال ماريانا، ضمن الدور الأول للتصفيات المؤهلة لنهائيات أوزبكستان 2024، وتجري مباريات المجموعة بنظام التجمع في فلسطين بالفترة من 4 إلى 12 مارس 2023.

وبحسب نظام البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى الدور الثاني من التصفيات الذي يُقام بنظام خروج المغلوب في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2023، لتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى النهائيات.