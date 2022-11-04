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الامارات | «تورك للدرّاجات» يشارك في طواف البحرين

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فريق تورك للدرّاجات الهوائية في «طواف الشيخ ناصر بن حمد الثاني» غداً في البحرين. وتضم بعثة الفريق، كلاً من: أحمد الفهيم وحميد محراب ومحمد درويش من إدارة الفريق، والدراجين: سعد ثاني، سعيد مروان، عادل جلال، مبارك الجلاف، حسين النجار وأسامة منصوري.

وقال مدير فريق تورك زعل بن زعل في تصريحات صحافية، إن المشاركة تأتي من ضمن أجندة المشاركات الخارجية للفريق، الذي يسعى من خلالها للمنافسة على الصعيد الخارجي وصقل مستويات لاعبيه والاحتكاك بالدرّاجين على المستوى الخليجي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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