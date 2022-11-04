الامارات | شباب الأهلي يدخل بوابة البطائح الغامضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل شباب الأهلي ضيفا ثقيلاً على البطائح الساعة 16:45 اليوم، في افتتاح المرحلة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وتهم المباراة في المقام الأول فريق شباب الأهلي الذي سيسعى للعودة بالنقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على الصدارة مع الشارقة والوحدة، بعد أن تساوت الفرق الثلاثة في عدد النقاط بـ16 نقطة. ويبدو شباب الأهلي مرشحاً فوق العادة للفوز واعتلاء الصدارة اليوم، لأسباب عدة أبرزها الدوافع الموجودة لدى اللاعبين لمواصلة سلسلة العروض القوية التي بدأها في المباريات الأربع الأخيرة، وفارق الخبرات والإمكانات.

ويفتقد شباب الأهلي أمام البطائح أكثر من لاعب بارز في مقدمتهم السوري، عمر خربين بداعي الإيقاف، والإيراني أحمد نورالله للإصابة، لكن المدرب جارديم يملك أكثر من بديل سواء من المواطنين أو المقيمين لتعويض الغيابات. في المقابل فإن الضغوط تقع أكثر على البطائح الذي فشل مدربه البرازيلي كايو في وقف نزف النقاط بتلقي خسارة جديدة من عجمان في الجولة الماضية، أصابت الفريق بالإحباط، خصوصاً أن البطائح كان متقدماً في النتيجة قبل أن تنقلب المباراة عليه.

وما يُحسب للبطائح أنه فريق غامض وقادر على العودة في أي وقت وأمام أي فريق نظراً للإمكانات الفنية للاعبيه وللطريقة الدفاعية الصعبة التي يلعب بها أمام الفرق الكبيرة وهو الأسلوب الذي قد يلجأ إليه كايو في مباراة اليوم، أملاً في الخروج ولو بنقطة التعادل لاستعادة الثقة.