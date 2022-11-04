الامارات | بداية قوية في كأس الهالوين للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت انطلاقة بطولة كأس الهالوين 2022 للبولو قوة وإثارة كبيرتين في المباريات الثلاث التي أقيمت أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية (36 هدفاً).

وكانت البداية موفقة لفرق الحبتور وبن دري و«بي بي اس»، إذ حقق فريق الحبتور بقيادة كابتن الفريق محمد الحبتور فوزاً كبيراً على منافسه فريق سلام 6-4، وفي المباراة الثانية فاز فريق بن دري على منافسة فريق الشيخة عليا 8-5.5، وفي الثالثة فاز «بي بي اس» على بلانرنايا 8.5 -5.