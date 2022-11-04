الامارات | درهمان فقط.. سعر تذكرة دخول الجمهور إلى مضمار ميدان للخيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل اللواء دكتور محمد عيسى العظب، أن تذكرة رمزية قيمتها درهمان فقط لدخول الجمهور إلى مضمار ميدان، الذي يستهل اليوم الأمسية الافتتاحية من موسمه الجديد 2022-2023، والذي ترعى أشواطه السبعة «طيران الإمارات» بإجمالي جوائز تبلغ 637 ألفاً و500 درهم.

وقال العظب لـ«الإمارات اليوم»: إن «الهدف من استيفاء ثمن التذكرة الرمزية لدخول الجمهور إلى موسم سباقات مضمار ميدان في موسمه الجديد والبالغة درهمين، يعود إلى متطلبات تنظيمية وفقاً للمعايير العالمية السائدة في صناعة سباقات الخيل والهادفة بالدرجة الأولى إلى حصر أعداد الجماهير التي تتابع موسم سباقات ميدان الذي يتضمن في 2022-2023 إقامة 22 حفلاً، ويختتم نهاية مارس المقبل بالأمسية الأغلى والأقوى في عالم سباقات الخيل على العالم (كأس دبي العالمي)».

وأضاف: «تتيح التذكرة لحاملها الحصول على عبوات مياه، واستمارات ترشيح المشاركة في مسابقة الترشيحات الخاصة باختبار معرفتها بأسماء الخيول المرشحة للفوز في الأشواط التي تتضمنها أمسيات السباقات، علاوة عن حصولهم على فرص متعددة للفوز بجوائز مالية، من ضمنها الدخول تلقائياً في السحب على مبالغ تصل إلى 6000 درهم في كل حفل، بجانب التأهل للسحب على ثلاث سيارات يتم توزيعها على مدار الموسم».

وأوضح: «حاملو تذاكر الدخول إلى المضمار وأصحاب الاستمارات، أمام فرصة المشاركة في مسابقة الترشيحات (Pick Six)، والمنافسة على جوائز مالية تصل في إجماليها على مدار الموسم إلى 1.5 مليون درهم».

وفي الإطار نفسه، يدافع الجواد «سكوتس باين» المملوك لـ«سيد حشيش وهناء رفاعي» بإشراف المدرب بيفرلي ديوتروم، عن لقبه للموسم الماضي في الشوط الرئيس من الأمسية الافتتاحية لموسم سباقات مضمار ميدان العالمي، حين يدخل الجواد البالغ من العمر خمس سنوات اليوم، في منافسة على لقب أول الأشواط الرئيسة للموسم الجديد 2022-2023، الذي يجري في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، والبالغة جوائزه 105 آلاف درهم.

وتتضمن الأمسية إقامة شوطين رئيسين على المسار الرملي، مصنفين ضمن فئة التكافؤ (هانديكاب)، إذ بجانب الشوط الخامس، يدخل سبعة من صفوة الجياد المحلية والدولية، في منافسة على لقب الشوط السادس والرئيس (طيران الإمارات) البالغة جوائزه أيضاً 105 آلاف درهم، وإنما يجري لمسافة 1900 متر.

وتستهل الأمسية في السادسة مساء، مع الشوط الأول المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر رملي، في فرصة سانحة لرواد السباقات لمشاهدة الجيل القادم من نجوم وأبطال المستقبل، في شوط مخصص للمهور من عمر السنتين، والباحثة عن بصمة أولى لها في عالم السباقات.

• 637 ألفاً و500 درهم مجموع جوائز الأشواط السبعة للأمسية الافتتاحية في مضمار ميدان.

خيول «غودولفين» تطارد ألقاب سباقات الفئة الأولى في «بريدرز كب» الأميركي

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، باثنين من صفوة جياده للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1»، في اليوم الافتتاحي من مهرجان «بريدرز كب» الأميركي الشهير، الذي ينطلق اليوم على مضمار «ديلمار».

ويسرج المدرب شارلي آبلبي المهر «مسشيف ماجيك» للمنافسة على لقب الشوط الافتتاحي «جوفنايل تيرف سبرينت»، المخصص للخيول من عمر سنتين لمسافة 1100 متر عشبي، بطموح إهداء فريق «غودولفين» اللقب الأول تاريخياً في هذا الشوط.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، نحو الشوط الخامس «بريدرز كب جوفنايل تيرف» لمسافة الميل (1600 متر)، الطامح من خلاله الجواد «سيلفر نوت» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى الدفاع عن لقب «غودولفين» في هذا الشوط، والمتوّج به الجواد «مودرن غيمس» في نسخة العام الماضي.