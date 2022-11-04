الامارات | النصر يستضيف «المارد» الجزراوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف النصر اليوم فريق الجزيرة على استاد آل مكتوم الساعة 19:30 في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم في مهمة صعبة لصاحب الأرض الباحث عن استعادة نغمة الفوز بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، إذ يحل النصر في المركز الـ12 برصيد ست نقاط فقط، ويقابل الجزيرة المدجج بالنجوم، وصاحب الـ14 نقطة في المركز الخامس.

وحقق النصر الفوز مرة واحدة حتى الآن، وكان على حساب عجمان في الجولة الثانية، بينما تعرض لخسارة قاسية المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء بخماسية تسببت في تغييرات إدارية كبيرة في شركة الكرة بالنادي، ما ترتب عليه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شركة الكرة برئاسة عبدالله بن طوق. ويسعى العميد إلى تدارك الموقف قبل فترة التوقف، حيث يخوض لقاءين في غاية الصعوبة أمام الجزيرة اليوم وشباب الأهلي الجولة المقبلة.

في المقابل يخوض الجزيرة المباراة وهو قادم من انتصار مهم على الوصل بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث كان قد تعادل في مباراتين وخسر مباراتين. وبإمكان الجزيرة الاستفادة من تقارب ترتيب الفرق في المقدمة، ليحصل على أفضلية اليوم للوصول إلى الصدارة المؤقتة في حال حقق الفوز ووصل إلى النقطة 17 في جدول الترتيب، لكن بشرط تعثر شباب الأهلي الذي في حالة فوزه على البطائح سيتصدر بغض النظر عن نتيجة الجزيرة أمام النصر، كون شباب الأهلي يملك 16 نقطة في المركز الثالث.

ومن جانب آخر، تأكد غياب هداف النصر ريان مينديز، الذي أحرز هدفين الجولة الماضية أمام كلباء قبل أن يخرج مصاباً عقب إحراز الهدف الثاني مباشرة.

وفي المقابل عاد الجزيرة إلى الانتصارات عقب تألق لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، وأحرز هدفي الفوز على الوصل في أول حضور تهديفي له في الدوري قادماً من الزمالك، ما يعطي أفضلية للاعب بعد ذلك بجوار الهداف علي مبخوت.