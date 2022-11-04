الامارات | العين أمام خورفكان.. الخطأ ممنوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الخطأ ممنوعاً على حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين، فريق العين، حين يستقبل اليوم الساعة 4:45 فريق خورفكان ضمن الجولة التاسعة. ومن شأن الفوز أن يرفع معنويات الفريق، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 2-1. وزادت الضغوط على مدرب العين، ريبروف، بسبب غياب الثبات في مستوى الفريق، نظراً لنزف النقاط الذي بلغ بعد ثماني جولات، 11 نقطة من أصل 24، إذ يملك حاليا 13 نقطة في المركز الثامن.

وقال ريبروف في المؤتمر الصحافي إنه يتفهم غضب مشجعي الفريق بسبب النتائج الأخيرة، وشدد على أنهم عازمون على تصحيح الصورة سريعاً، بدءاً من لقاء اليوم. ولا يظهر العديد من نجوم العين بمستواهم المعهود، إذ غاب لابا عن التهديف في لقاء شباب الأهلي، كما لا يقدم الروماني يارمولينكو المستوى المنتظر منه، بجانب الأخطاء المتزايدة من دفاع الفريق.

في المقابل يجد خورفكان صاحب المركز الـ11 بثماني نقاط، نفسه في مهمة صعبة للحفاظ على نسق الانتصارات أمام فريق متمرس وعلى أرضه مثل العين. وكان خورفكان حقق الفوز الثاني له في الموسم خلال الجولة الماضية على دبا 1-0، ويريد الاستثمار في المعنويات المرتفعة لتقديم مباراة كبيرة أمام العين.

• «الزعيم» في المركز الثامن بترتيب الدوري، بـ 13 نقطة، مقابل 8 نقاط لخورفكان.