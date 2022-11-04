الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
العين - خورفكان 16:45
البطائح - شباب الأهلي 16:45
النصر - الجزيرة 19:30
دوري الدرجة الأولى
مسافي - سيتي 16:45
بينونة - غولف إف سي 16:45
جيرونا - بلباو 00:00
أودينيزي - ليتشي 23:45
الدوري الأردني
الجزيرة - الفيصلي 18:00
الوحدات - مغير السرحان 18:00
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