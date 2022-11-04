اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العين - خورفكان 16:45

البطائح - شباب الأهلي 16:45

النصر - الجزيرة 19:30

دوري الدرجة الأولى

مسافي - سيتي 16:45

بينونة - غولف إف سي 16:45

جيرونا - بلباو 00:00

أودينيزي - ليتشي 23:45

الدوري الأردني

الجزيرة - الفيصلي 18:00

الوحدات - مغير السرحان 18:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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