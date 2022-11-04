الامارات | «أبيض الناشئات» في مجموعة بنغلاديش وسنغافورة وتركمانستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه المنتخب الوطني للناشئات منتخبات بنغلاديش وسنغافورة وتركمانستان، ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2024 في إندونيسيا، وذلك بحسب قرعة التصفيات التي سحبت أمس، في ماليزيا.

ويشارك فيها 29 منتخباً تتطلع إلى التأهل لنهائيات البطولة بعد أربع سنوات من التوقف الذي فرضته جائحة «كورونا».

وتُقام التصفيات بنظام التجمع في غوام والأردن وقيرغيزستان ومنغوليا وسنغافورة وطاجيكستان وتايلاند وفيتنام.