الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعارة

أصرّ لاعب في أحد أندية دوري المحترفين على إدارة النادي للموافقة على طلب إعارته لأحد الأندية المنافسة، في حين أن مدرب الفريق يتمسك بوجوده، على الرغم من أنه لا يوجد حالياً ضمن التشكيلة الأساسية.

تأجيل

طلب لاعب معار لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من إدارة النادي تأجيل الحديث عن شراء عقده من ناديه، لافتاً إلى أنه من الأفضل البدء في المفاوضات عقب نهاية الدور الأول من الدوري، مؤكداً أن رغبته هي الاستمرار مع النادي بعقد طويل الأمد.

طلب

طلب لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين - كان قد انتقل إلى النادي أخيراً - من مدرب الفريق منحه فرصة المشاركة أساسياً لإثبات وجوده ضمن التشكيلة الأساسية، بعدما ظل يتواجد على دكة البدلاء.