بهدف وأسيست.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على أولمبياكوس والتأهل للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق نانت الفرنسي، المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، فوزا مستحقا على أولمبياكوس اليوناني، بهدفين نظيفين، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "كارايسكاكيس"، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

وبذلك تأهل الفريق الفرنسي إلى الدور التالي من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما ارتقى إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلها وتسجيل 6 أهداف وتلقي 11.

بينما تذيل أولمبياكوس ترتيب المجموعة برصيد نقطتان فقط جمعهما من تعادلين والخسارة في 4 مواجهات وتسجيل هدفين فقط وتلقي 11.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 79، فيما أحرز لودوفيتش بلاس الهدف الثاني في الدقيقة 91 من صناعة الفرعون المصري.

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