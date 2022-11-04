شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعود للقاهرة استعدادا لاستئناف تدريبات غزل المحلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، إلى القاهرة اليوم عقب قضاء إجازة بمسقط رأسه، اليونان خلال الأيام الماضية استعدادا لاستئناف التدريبات غدا على استاد المحلة.

وكان اليوناني بابا فاسيليو منح لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام عقب مواجهة أسوان، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات لدى اللاعبين.

وحقق غزل المحلة الفوز على أسوان بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و الذى أحرازه أحمد الشيخ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط عقب خوض ثلاث مباريات حيث تمكن من الفوز على أسوان و الاسماعيلى و التعادل مع المقاولون العرب.