البرازيل بطل اللعب النظيف في كأس العالم

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وهي كتقدير من الفيفا بالسلوك النموذجي في كرة القدم حول العالم.في البداية تم منح شهادة للفائزين بهذه الجائزة، ثم أصبحت الجائزة بداية من 1982 إلى 1990 عبارة عن كأس ذهبي على شكل شخصية كرتونية تلعب كرة القدم تدعى سبورت بيلي، والذي كان رمزا للعب النظيف لدى الفيفا.
ومنذ 1994 أصبحت الجائزة كأسا أنيقا بشكل لاعب كرة قدم، كما يتم أيضا تقديم شهادة دبلوم وميدالية اللعب النظيف لكل لاعب وجائزة عبارة عن معدات لكرة القدم بقيمة 50 ألف دولار لاستخدامها في تطوير الشباب.
تتأهل للجائزة جميع المنتخبات التي تأهلت إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم، ويفوز بها من يسجل أقل عدد من البطاقات والمخالفات خلال كل بطولة من بطولات كأس العالم. وقد فازت البرازيل بالجائزة أربع مرات، وفازت إسبانيا بها ثلاث مرات، بينما منحت الجائزة في 2006 و1998 لمنتخبين.
ولا تتعلق جائزة الفيفا للعب النظيف بكأس العالم فقط، حيث إنها تمنح سنويا منذ 1987 تقديرا للسلوك الذي يعزز روح اللعب النظيف في كرة القدم، ويمكن تقديمها للأفراد والمنتخبات والمشجعين واتحادات كرة القدم.
الفائزون بجائزة اللعب النظيف
- 1970 البيرو
- 1974 ألمانيا الغربية
- 1978 الأرجنتين
- 1982البرازيل
- 1986 البرازيل
- 1990 إنجلترا
- 1994 البرازيل
- 1998 إنجلترا وفرنسا
- 2002 بلجيكا
- 2006 البرازيل وإسبانيا
- 2010 إسبانيا
- 2014 كولومبيا
- 2018 إسبانيا
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