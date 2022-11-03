البرازيل بطل اللعب النظيف في كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا هذه الجائزة للمنتخب الذي يحمل أفضل سجل لعب نظيف وفقا لنظام نقاط ومعايير محددة.

وهي كتقدير من الفيفا بالسلوك النموذجي في كرة القدم حول العالم.

في البداية تم منح شهادة للفائزين بهذه الجائزة، ثم أصبحت الجائزة بداية من 1982 إلى 1990 عبارة عن كأس ذهبي على شكل شخصية كرتونية تلعب كرة القدم تدعى سبورت بيلي، والذي كان رمزا للعب النظيف لدى الفيفا.

ومنذ 1994 أصبحت الجائزة كأسا أنيقا بشكل لاعب كرة قدم، كما يتم أيضا تقديم شهادة دبلوم وميدالية اللعب النظيف لكل لاعب وجائزة عبارة عن معدات لكرة القدم بقيمة 50 ألف دولار لاستخدامها في تطوير الشباب.

تتأهل للجائزة جميع المنتخبات التي تأهلت إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم، ويفوز بها من يسجل أقل عدد من البطاقات والمخالفات خلال كل بطولة من بطولات كأس العالم. وقد فازت البرازيل بالجائزة أربع مرات، وفازت إسبانيا بها ثلاث مرات، بينما منحت الجائزة في 2006 و1998 لمنتخبين.

ولا تتعلق جائزة الفيفا للعب النظيف بكأس العالم فقط، حيث إنها تمنح سنويا منذ 1987 تقديرا للسلوك الذي يعزز روح اللعب النظيف في كرة القدم، ويمكن تقديمها للأفراد والمنتخبات والمشجعين واتحادات كرة القدم.

الفائزون بجائزة اللعب النظيف

