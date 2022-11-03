أزمات الأندية مع الملابس.. العميد آخر الواصلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أخيرا أزمة مع شركة الملابس المتعاقدة معها، بسبب عدم التزامها، حيث فسخت العقد وتعاقدت مع شركة أخرى، ليجعلنا نتذكر أبرز المشاكل التي واجهت الأندية بسبب الملابس.

ودخل الاتحاد في أزمة كبيرة بسبب عدم التزام الشركة التي كان متعاقدا معها، وذلك بعدما تأخرت في إرسال الملابس في موعدها، هذا إضافة إلى كميات الملابس القليلة.

موقع «جول» بالعربي أورد أبرز الأزمات التي واجهت الأندية بسبب الملابس.

عدم منح القمصان للمنافسين!

بدأت أزمة الاتحاد بسبب عدم التزام شركة إيريا بمواعيد تسليم أطقم الملابس الخاصة بالفرق والكميات أيضا، واتخذت إدارة العميد قرارا بفسخ التعاقد معها.

ووصل الأمر بالعميد إلى أن فريق السيدات بنادي الاتحاد كان يلعب بالقميص القديم، وطلبت الإدارة من اللاعبين عدم تبادل قمصانهم مع أي منافس أو منحها للجمهور، وطلبت منهم غسلها لاستخدامها مجددا في المباريات الأخرى، في حين ردت الشركة ببيان دافعت فيه عن عقودها مع الاتحاد محملة مدير الفريق حامد البلوي المسؤولية.

الإسماعيلي بقميصين

حدثت أزمة في النادي الإسماعيلي المصري بداية الموسم الحالي، بعدما اتفق حسني عبد ربه مدير الكرة بالنادي مع شركة ملابس لتصميم قميص الفريق للموسم الجديد، دون علم الإدارة.

وعندما علمت الإدارة أقالت عبد ربه واتفقت مع شركة جديدة لتصميم قميص الإسماعيلي الذي يلعب به حاليا.

راعي إنتر ميلانو

يكمل نادي إنتر ميلانو الموسم الحالي 2022 - 2023 دون راع على قميص الفريق، بسبب عدم التزام الراعي السابق.

وفسخت إدارة نادي إنتر التعاقد مع الراعي، وفضلت استكمال مباريات الموسم دون راع.

نوتنجهام بلا رعاة

في أولى مباريات نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022 - 2023، بعد غياب 23 عاما عن البطولة، ظهر نجوم الفريق بقمصان دون رعاة.

وأكدت بعض الصحف أن السبب في هذا المظهر هو عدم اتفاق النادي مع أي شريك يرعى الفريق، ليظل الفريق حتى الآن بلا رعاة!

ريال مدريد وشركة المراهنات

في 2013 لعب فريق ريال مدريد الإسباني ضد جلطة سراي التركي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكان وقتها راعي الفريق الملكي شركة مراهنات.

ولكن في تركيا تمنع هذه الشركات من الظهور، وحدثت أزمة وقتها ولم يتمكن ريال مدريد من خوض المباراة بالقميص الموجود عليه شعار شركة المراهنات.

وفي الموسم التالي حرصت إدارة ريال مدريد على التعاقد مع شركة طيران الإمارات، لترعى الفريق بدلا من شركة المراهنات.

جائحة كورونا ومانشستر يونايتد

خلال فترة انتشار جائحة كورونا حدث أزمة بين نادي مانشستر يونايتد وشركة أديداس الألمانية للملابس، بسبب الإخلال بالعقود.

في تلك الفترة عانى العالم أجمع من أزمة مالية طاحنة، حيث كانت تنص العقود على حصول النادي الإنجليزي على مبلغ من المال، ولكن أديداس اعتذرت بسبب الحالة الاقتصادية، وحدثت أزمة بسبب تلك الواقعة.

أزمة السوبر المصري

انتشرت بعض الأخبار قبل مباراة كأس السوبر المصري الأخيرة بين الأهلي والزمالك، عن طلب الفريق الأحمر خوض المباراة أمام غريمه التقليدي وهو يرتدي الزي الأساسي له.

واعتاد الزمالك خلال المباريات الأخيرة، خوض مبارياته أمام الأهلي وهو يرتدي الزي الأزرق، وبالفعل لعب الفارس الأبيض وخسر المباراة بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر.