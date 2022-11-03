جهاز محاكاة للتدرب على رياضة الطيران الشراعي

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وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للطيران الشراعي المهندس صادق الجبران أن الاتحاد يعد أول اتحاد في العالم يقتني محاكي الطيران الشراعي، حيث يهدف إلى رفع مستوى الأداء للتدريب على رياضة الطيران الشراعي، إلى جانب الإسهام في تدريب الممارسين والهواة بطرق مبتكرة تحاكي مختلف حالات الطقس التي يمكن أن يواجهها ممارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضاف الاتحاد السعودي للطيران الشراعي «شاهين»، جهاز المحاكاة للطيران الشراعي الذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط في استضافة محاكي الطيران والرابع عالميا، وذلك في مقر مركز الموهوبين بتعليم عسير بأبها.وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للطيران الشراعي المهندس صادق الجبران أن الاتحاد يعد أول اتحاد في العالم يقتني محاكي الطيران الشراعي، حيث يهدف إلى رفع مستوى الأداء للتدريب على رياضة الطيران الشراعي، إلى جانب الإسهام في تدريب الممارسين والهواة بطرق مبتكرة تحاكي مختلف حالات الطقس التي يمكن أن يواجهها ممارس الرياضة وتحدي المخاطر عليه، بما يساعد على تعزيز الأمن والسلامة ورفع الوعي لدى الممارسين والهواة.

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