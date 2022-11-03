« فافرينكا»متحمس لكأس الدرعية للتنس

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ويشارك فافرينكا في بطولة «كأس الدرعية للتنس» ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 من النجوم العالميين في اللعبة، وسيبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار.وحول مشاركته في البطولة للمرة الثانية، بعد 3 سنوات من مشاركته في كأس الدرعية للتنس في 2019، أوضح أن الأجواء كانت رائعة خلال النسخة الأولى.
وأعرب عن حماسه للعب أمام الجماهير السعودية مرة أخرى، مؤكدا أن الجمهور في المملكة سيستمتع بمباريات تنس عالمية المستوى وحدث رياضي مثير للإلهام والابداع.
ويتنافس فافرينكا على لقب كأس الدرعية للتنس 2022، مع حامل اللقب دانييل ميدفيديف والبطل الأولمبي ألكسندر زفيريف، ودومينيك ثيم، وجاييل مونفيس.
ويعد الموسم بمثابة كرنفال رياضي وترفيهي وثقافي عالمي يقام في الدرعية التاريخية.
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