شكرا لقرائتكم خبر « فافرينكا»متحمس لكأس الدرعية للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تعافيه من الإصابات وإجرائه عمليتين جراحيتين العام الماضي، يعود لاعب التنس السويسري ستان فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات جراند سلام والمصنف الثالث عالميا سابقا، إلى الملاعب مرة أخرى.

ويشارك فافرينكا في بطولة «كأس الدرعية للتنس» ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 من النجوم العالميين في اللعبة، وسيبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار.

وحول مشاركته في البطولة للمرة الثانية، بعد 3 سنوات من مشاركته في كأس الدرعية للتنس في 2019، أوضح أن الأجواء كانت رائعة خلال النسخة الأولى.

وأعرب عن حماسه للعب أمام الجماهير السعودية مرة أخرى، مؤكدا أن الجمهور في المملكة سيستمتع بمباريات تنس عالمية المستوى وحدث رياضي مثير للإلهام والابداع.

ويتنافس فافرينكا على لقب كأس الدرعية للتنس 2022، مع حامل اللقب دانييل ميدفيديف والبطل الأولمبي ألكسندر زفيريف، ودومينيك ثيم، وجاييل مونفيس.

ويعد الموسم بمثابة كرنفال رياضي وترفيهي وثقافي عالمي يقام في الدرعية التاريخية.