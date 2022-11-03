القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 3 / 11 / 2022 شهدت العديد من الاحداث والاخبار التي نرصدها في سياق التقرير التالي:

علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد ‏

شارك علي معلول، لاعب الأهلي، في المران الجماعي الذي ‏أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها وأبعدته عن ‏المشاركة في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏