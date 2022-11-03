شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 3 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 3 / 11 / 2022 شهدت العديد من الاحداث والاخبار التي نرصدها في سياق التقرير التالي:
علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد
شارك علي معلول، لاعب الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
أدى الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات شملت جزءا بدنيا بجانب تدريبات الكرة.
أدى الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات شملت جزءا بدنيا بجانب تدريبات الكرة.
اقترب عمار حمدي لاعب الأهلي من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية مع نهاية فتر توقف مسابقة الدوري الحالية، بعدما قطع شوطا كبيرا من التأهيل عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية قبل أكثر من 6 شهور.