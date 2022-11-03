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الزمالك يهزم هليوبوليس في الجولة الـ 13 بدورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 41/30  فى إطار الجولة الثالثة عشر بدورى  المحترفين  للموسم المحلى 2022/2023.

 

فيما تقام الجولة الرابعة عشر غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الجزيرة و القناة مع الزمالك و الطيران مع المعادى و الزهور مع الأهلي و سموحة مع هليوليدو و. الأوليمبى مع طلائع الجيش و سبورتنج مع العبور و دلفى مع الشمس . 

 

فيما تقام الجولة الخامسة عشر يوم  الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الطيران و القناة مع الزهور و الزمالك مع البنك الأهلى و الجزيرة مع جزيرة الورد و طلائع الجيش مع الأهلى و هليوليدو مع المعادى و سبورتنج مع سموحة و دلفى مع الأوليمبى .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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