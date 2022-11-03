شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يصدر تعليمات لمنتخب الناشئين قبل بطولة إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، لائحة تعليمات قبل انطلاق تدريبات المنتخب القومي للناشئين والناشئات خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، وكذلك تعليمات المشاركة في بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والناشئات يناير 2023.

وجاءت لائحة تعليمات تدريبات المنتخب كالتالي:

ـ على اللاعبين واللاعبات الالتزام بمواعيد تمارين المنتخب، بنسبة حضور لا تقل عن 80% وعلى من يتخلف عن نسبة الحضور يتم حرمانه من المشاركة في بطولة انجلترا الدولية واستبداله بلاعب أخر.

ـ التواجد في مكان التمرين قبل موعده بربع ساعة على الأقل

ـ ممنوع حضور أولياء الأمور

تعليمات المشاركة في بطولة انجلترا الدولية للناشئين والناشئات يناير 2023

ـ في حالة المباراة بين لاعبان/ لاعبتان مصريين غير مسموح نهائياً بوجود تعليمات "coaching"، ومن يخالف ذلك سيتم إيقافه عن المشاركة دوليا ومحليا ( بطولة العالم والبطولات المحلية والدولية )

ـ في حالة المباراة بين لاعب مصري ولاعب من جنسية أخرى، يحق للمدرب الخاص باللاعب عمل "coaching"، بجانب مدرب المنتخب، وفي حال السماح لمدرب واحد فقط بالـ "coaching"، يكون مدرب المنتخب.