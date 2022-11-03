شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي المصري ينتظم في معسكر الفريق بالقاهرة بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم رباعي النادي المصري، عمرو طارق ومروان حمدي، وأحمد الشيخ وعمرو مرعي، في تدريبات الفريق، داخل معسكر المصري المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، وذلك لتجهيز الفريق قبل استئناف مباريات الدوري العام، ومن المقرر أن يخوض المصري أولى ودياته يوم الأحد المقبل بمواجهة فريق القناة.

وكان أحمد الشيخ وعمرو مرعي، قد استغلا راحة الـ3 أيام التي كنحها إيهاب جلال للاعبين، من أجل أداء مناسك العمرة، فيما سافر مروان حمدي وعمرو طارق إلى بيروت للاستجمام، قبل أن بنتظم الرباعي في معسكر الفريق.

وحرص إيهاب جلال على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات، كما اشتمل المران على شق بدني وأخر تدريبات بالكرة وحرص جلال على التواجد بالقرب من اللاعبين خلال التدريبات لتوجيههم بالتعليمات اللازمة.

ورفع ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق، وذلك لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي.

وكان المصري قد استهل مشواره في الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، الذى يستمر لمدة أسبوعين، ويلتقي الفريق يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر مع فريق القناة، ثم يوم الاثنين السابع من نوفمبر المقبل مع فريق الداخلية، فيما يلتقى الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.