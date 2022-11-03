شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثنائى الاتحاد السكندرى الأجنبى لمنتخبات بلادهم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الأردني عبد الله نصيب لاعب الاتحاد السكندرى لمنتخب بلاده كما انضم الأنجولى مابولولو لاعب زعيم الثغر لمنتخب بلاده وذلك خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

ويعود الاتحاد السكندرى إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد الراحة التي منحها زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق السكندري للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام والتي انتهت بقوز زعيم الثغر بثلاثة اهداف مقابل اهداف.

وأبلغ زوران لاعبى الاتحاد السكندرى بخضوعهم لقياسات الوزن عقب عودتهم من الراحة السلبية للتأكد من تنفيذهم البرنامج الغذائي مهددهم بفرص عقوبات مغلضة حال مخالفة أي لاعب للنظام أو تعرضه لزيادة في الوزن.

وسادت حالة من الأفراح داخل مدينة الإسكندرية بعدنتائج الفريق القوية هذا الموسم، وقال زوران أن توقف الدوري والراحة فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وعلاج الأخطاء وعلاج المصابين حيث يغيب السيد سالم و كريم الديب للإصابة.

ووعد زوران جماهير الاتحاد باستمرار العروض القوية والجيدة خلال مسيرة الدوري، وأهدى الفوز والأداء لجمهور الاتحاد الذى ساند الفريق باستاد الاسكندرية مؤكداً أن محمد مصيلحى رئيس النادى أحد العوامل الأساسية وراء النتائج الإيجابية التى حققها الفريق نظرا لمجهوده الكبير وتوفير كل الإمكانيات للجهاز واللاعبين للعمل فى جو مناسب للعطاء.