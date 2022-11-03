شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تصل أديس بابا "ترانزيت" قبل استئناف رحلة العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل، بعثة فريق فيوتشر، إلى مطار أديس أبابا بأثيوبيا "ترانزيت" قبل استئناف رحلتها إلى القاهرة والتي من المقرر أن تستغرق 4 ساعات، خلال عودة البعثة من أنجولا عقب التعادل بهدف لمثله مع أول أغسطس الأنجولي في ذهاب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.