شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائى لمنتخب الناشئين فى معسكر الجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ مرانا استشفائيا اليوم ضمن المعسكر الاعدادي لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز على الجزائر وديا أمس الأربعاء بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.