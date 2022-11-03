شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يجتمع بلاعبى المصرى على هامش المران المسائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري على الاجتماع بلاعبي الفريق، قبل انطلاق المران المسائي داخل معسكر المصري المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، وذلك لتجهيز الفريق قبل استئناف مباريات الدوري العام، ومن المقرر أن يخوض المصري أولى ودياته يوم الأحد المقبل بمواجهة فريق القناة.

وحرص إيهاب جلال على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات، كما اشتمل المران على شق بدني وأخر تدريبات بالكرة وحرص جلال على التواجد بالقرب من اللاعبين خلال التدريبات لتوجيههم بالتعليمات اللازمة.

ورفع ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق، وذلك لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي.

وكان المصري قد استهل مشواره في الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة.

كان ايهاب جلال قد قرر ضم - الرباعي الشاب، مصطفى أيمن "لاعب خط وسط فريق 1999، وعبد السلام أحمد الظهير الأيمن لفريق 2001، أحمد شداد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2001، وإبراهيم سعيد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2003 ، للتدريب مع الفريق الأول وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الاتفاق على إقامة 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، الذى يستمر لمدة أسبوعين، ويلتقي الفريق يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر مع فريق القناة، ثم يوم الاثنين السابع من نوفمبر مع فريق الداخلية، فيما يلتقى الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.