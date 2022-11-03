الإصابات تتوالى.. نجم تشيلسي يغيب عن مونديال قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن بن تشيلويل لاعب نادي تشيلسي سيغيب عن منافسات كأس العالم 2022 والمقرر انطلاقها يوم 20 نوفمبر الجاري بقطر.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن بن تشيلويل سيتلقى تأكيدًا بأنه سيغيب عن منتخب إنجلترا في كأس العالم وسط مخاوف من احتمال استبعاد الظهير الأيسر لتشيلسي لفترة طويلة.

وأضافت أن تشيلسي يشعر بالقلق من إصابة تشيلويل بتمزق في أوتار الركبة، مما قد يستبعده لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن تشيلسي ينتظر نتائج الفحص الأخيرة، ولكن يتوقع النادي أن يتم إخبار تشيلويل بأن حلمه في كأس العالم قد انتهى وأنه سيغيب لفترة طويلة.

ويشارك منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم بجوار إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وليس بن تشيلويل الوحيد الذي يتعرض للإصابة قبل أيام من انطلاق المونديال، حيث أصيب أكثر من لاعب في مختلف المنتخبات ولعل أبرزهم بول بوجبا وكانتي وسون هيونج مين وفيرنر وديوجو جوتا.