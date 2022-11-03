رغم الفوز والتأهل.. مانشستر يونايتد يضطر لخوض دور إضافي في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

فشل مانشستر يونايتد في اعتلاء صدارة مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي، رغم فوزه على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1-0 على ملعب "أنويتا" مساء اليوم الخميس في الجولة الختامية من دور المجموعات، ليضطر لمواجهة أحد الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في مباراة اليوم الشاب أليخاندرو كارناتشو في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، لكنه يظل في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، خلف ريال سوسيداد، الذي يملك نفس الرصيد.

وتساوى مانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد في المواجهات المباشرة، بعد أن كان الفريق الإسباني فاز على نظيره الإسباني بنتيجة 1-0 أيضًا على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الأولى.

وتفوق ريال سوسيداد على مانشستر يونايتد في فارق الأهداف، ليخطف صدارة المجموعة، حيث سجل الفريق الإسباني 10 أهداف، وتلقى هدفين، بفارق +8، بينما أحرز فريق الشياطين الحمر 10 أهداف مع تلقي 3 أهداف، بفارق +7 فقط.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد في دور إقصائي إضافي ضد أحد الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وهذه الفرق الثمانية هي أياكس أمستردام، وباير ليفركوزن، وبرشلونة، وسبورتنج لشبونة، وريد بول سالزبورج، وشاختار دونيتسك، وإشبيلية، ويوفنتوس.

وتجرى قرعة هذا الدور يوم الإثنين المقبل.

في المقابل، تأهل ريال سوسيداد مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.