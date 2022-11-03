مصطفى محمد يقود نانت للتأهل لدور الـ 32 الإضافي بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - قاد مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، للفوز على أولمبياكوس بهدفين دون رد، في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب «كارايسكاكيس»، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وظهرت الملامح الهجومية لنانت مذن بداية المباراة حيث سجل هدفا في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ومن ثم حاول فريق أولمبياكوس تسجيل الهدف الأول إلا أن دفاع نانت يفرض سيطرته على مجريات المباراة.

وبعد بداية الشوط الثاني، حاول مصطفى محمد الوصول لمرمى أولمبياكوس، وبعد محاولات مكثفة على المرمى نجح في تسجيل هدف التأهل لنانت في الدقيقة 79 برأسية متقنة بعدما استغل عرضية لودوفيتش بلاس

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وتحديدا عند الدقيقة 91 سجل للودوفيك بلاس الهدف الثاني لنانت من صناعة مصطفى محمد، ليؤكد تأهله إلى الدور المقبل.

وبهذه النتيجة، وبهذه النتيجة، يتصدر فريق فرايبورج ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، ويتواجد نانت في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد كاراباج عند 7 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل المجموعة فريق أولمبياكوس بنقطتين.