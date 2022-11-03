تريزيجيه يصنع وطرابزون يودع أمام فرينكفاروزي بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

ودع فريق طرابزون سبور التركي المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه منافسات بطولة الدوري الأوروبي رغم الفوز على فرينكفاروزي المجري بنتيجة 1-0، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022 - 2023.

وشارك تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون أمام فرينكفاروزي، واستمر في أرض الملعب حتى الدقيقة 85 والتي شهدت استبداله.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 7 بتسديدة رائعة من أنستاسيوس باكاسيتاس بصناعة من محمود حسن تريزيجيه.

وفي نفس المجموعة، حقق موناكو الفرنسي الانتصار على سرفينا زفيزدا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لويس الثاني".

وبذلك، يذهب طرابزون سبور للمشاركة في دور خروج المغلوب بدوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة بالدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط ويأتي خلف فرينكفاروزي وموناكو برصيد 10 نقاط لكل منهما، حيث سيستكمل الثنائي مشوارهما في اليوروباليج.

تفاصيل المباراة:

ودخل طرابزون المباراة سريعا وافتتح التسجيل في الدقيقة 7 بتسديدة رائعة من أنستاسيوس باكاسيتاس بأسيست من محمود حسن تريزيجيه، لتصبح النتيجة 1-0.

وكاد تريزيجيه أن يضيف الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة 12 بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ولكن اصطدمت الكرة في القائم.

وفي الدقيقة 42 أهدر يوسف يازيتشي هدفا لطرابزون بعدما تلقى تمريرة من تريزيجيه داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكن تصدى لها حارس فرينكفاروزي وأخرجها لركلة ركنية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم طرابزون سبور التركي على فرينكفاروزي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت خطورة طرابزون من أجل مضاعفة النتيجة ولكن لم ينجح في تحقيق ذلك.

وشهدت الدقيقة 85 استبدال محمود حسن تريزيجيه من صفوف طرابزون.

واستمر تقدم طرابزون بهدف دون رد حتى نهاية المباراة، ليذهب إلى دوري المؤتمر الأوروبي رغم الفوز على فرينكفاروزي.