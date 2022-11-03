النني يعود للمشاركة مع آرسنال بعد غياب 67 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

عاد المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال، لتشكيل فريقه الأساسي بعد غياب طويل بسبب الإصابة، عندما يلعب ضد زيوريخ السويسري مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف آرسنال نظيره زيوريخ عند الساعة 10:00 مساء اليوم على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وشارك النني مع آرسنال في مباراة واحدة فقط هذا الموسم بكل البطولات، عندما كان أساسيًا أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" يوم 27 أغسطس الماضي.

وتعرض النني للإصابة في تلك المباراة، ما أبعده عن الفريق منذ ذلك الوقت، قبل أن يعود في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.

وضمن آرسنال التأهل عن المجموعة الأولى لكنه يلعب من أجل الفوز على زيوريخ اليوم للتأهل في الصدارة، وتجنب مواجهة أحد الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا في دور إقصائي إضافي.

ويحتل آرسنال المركز الأول برصيد 12 نقطة، متفوقًا على أيندهوفن بفارق نقطتين، قبل الجولة الأخيرة.

فيما يأتي زيوريخ في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط، متخلفًا عن بودو جليمت صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

وفيما يلي تشكيل آرسنال لمباراة زيوريخ:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: كيران تيرني، جابرييل ماجاليس، روب هولدينج، بينيامين وايت.

خط الوسط: محمد النني، ألبيرت سامنبي لوكونجا، ريس نيلسون، فابيو فييرا، إدوارد نكيتياه.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس.